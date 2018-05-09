Ростов-на-Дону, 9 мая, 2018, 13:57 — ИА Регнум. Торжества по случаю 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Ростове-на-Дону традиционно начались с парада войск Ростовского-на-Дону гарнизона на главной площади города-миллионника — Театральной. Вслед за боевыми расчетами пехоты и техники Южного военного округа на площадь вышла колонна «Бессмертного полка», сообщает ИА REGNUM.

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ИА REGNUM Акция «Бессмертный полк» в Ростове-на-Дону

Стройными рядами с песнями военных лет — дети, внуки и правнуки тех, кто ковал победу в лихие 1940-е.

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«Каждый, кто сюда приходит, идет по сердцу, от души. Это нужно для того, чтобы наше подрастающее поколение знало и не забывало, что мирное небо над головой нам подарили деды, которые полегли в войну, получили ранения, умерли от ран. Дай Бог, чтобы те ветераны, кто жив, как можно дольше оставались среди нас», — отметил донской губернатор Василий Голубев.

ИА REGNUM Акция «Бессмертный полк» на Театральной площади

В строй «Бессмертного полка» встали более 100 тыс. ростовчан. В целом по Ростовской области акцию «Бессмертного полка» поддержали более 200 тыс. жителей Дона.