Новосибирск, 9 мая, 2018, 11:55 — ИА Регнум. «Бессмертный полк» в Новосибирске собрал сотни тысяч людей. Координаторы подсчитали, что в шествии, которое прошло по Октябрьской магистрали, и далее — через площадь Ленина по Красному проспекту до Дома офицеров, участвовали около 250 тысяч человек.

Анна Алябьева ИА REGNUM Участники шествия в Новосибирске

Дети, взрослые, пожилые… С портретами и без… Люди шли, казалось, нескончаемым потоком.

Анна Алябьева ИА REGNUM Новосибирск в День Победы

Анна Алябьева ИА REGNUM Новосибирск отмечает День Победы

Анна Алябьева ИА REGNUM Город Новосибирск

В Новосибирске акция «Бессмертный полк» прошла уже в шестой раз.

Отметим, что рекорд по количеству участников «Бессмертного полка» в Новосибирске был поставлен в 2017 году. Тогда к акции присоединились около 270 тысяч человек.

Анна Алябьева ИА REGNUM Ул. Красный проспект. Новосибирск