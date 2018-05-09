Лиссабон, 9 мая, 2018, 10:26 — ИА Регнум. В Лиссабоне (Португалия) сегодня, 9 мая, завершился первый полуфинал 63-го Международного песенного конкурса «Евровидение». За путевки в финал боролись 19 стран, но только 10 их них победили.

Логотип конкурса «Евровидение»

В финал смогли пройти представители Ирландии (Райан О’Шонесси), Финляндии (Саара Аалто), Австрии (Сезар Сэмпсон), Эстонии (Элина Нечаева), Чехии (Миколас Йозеф), Болгарии (Equinox), Албании (Евгент Бушпепа), Кипра (Элени Фурейра), Литвы (Иева Засимаускайте), Израиля (Netta).

Выбыли из борьбы представители Швейцарии (Zibbz), Азербайджана (Aisel), Армении (Севак Ханагян), Исландии (Ари Оулавссон), Греции (Янна Терзи), Бельгии (Sennek), Хорватии (Franka), Белоруссии (Alekseev), пока еще Македонии (Eye Cue).

Победителей определила сумма голосования профессионального жюри и телезрителей стран, принимавших участие в испытании. Кроме того, в голосовании учитывались мнения Португалии, Испании и Великобритании.

Исполнители от этих трех стран также представили свои номера, но место в финале им обеспечено автоматически, так как Португалия — хозяйка конкурса в этом году, а Испания и Великобритания — на правах основателя «Евровидения».

Что касается представительницы России Юлии Самойловой, то она выступит со своей песней «I Won't Break» во втором полуфинале 10 мая.

Финал Евровидения состоится 12 мая.