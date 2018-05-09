Нижний Новгород, 9 мая, 2018, 05:09 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде в преддверии Дня Победы открыли сквер имени Александра Кузнецова — последнего живого Героя Советского Союза в городе. Ветеран Великой Отечественной войны в июне отпразднует своё 96-летие, но несмотря на почтенный возраст он принял участие в торжественном мероприятии. Об этом сообщает издание «Нижний Новгород».

Ветераны

В ближайшее время в сквере около главного корпуса Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии на проспекте Гагарина, где ветеран отработал более 20 лет, установят бюст Героя и заложат сиреневую аллею.

Александр Кузнецов участвовал в боях с апреля 1942 года. Воевал на Брянском, Центральном, 1-м и 2-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. Участвовал в сражении на Курской дуге, форсировал реки Десну, Припять, Днепр. В октябре 1943 года 21-летнему лейтенанту Кузнецову присвоили звание Героя Советского Союза и вручили орден Ленина и медаль «Золотая Звезда».

Напомним, в Нижегородской области на начало апреля 2018 года проживают 40 252 ветерана Великой Отечественной войны. Из них 1 900 человек являются участниками.

В преддверии Дня Победы, 8 мая, в Нижнем Новгороде прошёл приём по чествованию ветеранов.

«Память о войне и Победе — это часть нашей общей души. Благодаря общению с ветеранами, мы получаем опыт непосредственного личного переживания тех событий. За счёт этого общения мы все воспринимаем советского солдата с фотографий как современника и однополчанина, которого нельзя предать и забыть. Мы должны защищать этот образ, и передать память о тех годах своим детям. Горьковчане сделали огромный вклад в общее дело Победы. Спасибо вам за ваш подвиг на фронте и труд в тылу», — отметил глава региона Глеб Никитин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны.