Магадан, 9 мая, 2018, 05:08 — ИА Регнум. Власти Магадана поздравили жителей города и области с Днем Победы, 9 мая сообщили в пресс-службе Магаданской городской Думы.

Советский солдат встретился с матерью и сестрой

Председатель городской думы Сергей Смирнов сказал о том, что Великую Отечественную войну нельзя забывать.

«Люди, вопреки всему уцелевшие в той войне, стали символом России — страны, которую невозможно победить!» — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 8 мая, в ряде российских регионов прошла акция «Свеча памяти», посвященная погибшим в Великой Отечественной войне. 9 мая в городах страны проходит парад Победы, шествия «Бессмертного полка».