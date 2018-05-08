Москва, 9 мая, 2018, 00:57 — ИА Регнум. Президент России провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе телефонного разговора Владимир Путин поздравил Никола Пашиняна с избранием на должность премьер-министра Республики Армения и пожелал ему успехов на этом ответственном государственном посту.

tert.am Никол Пашинян и Владимир Путин

Владимир Путин и Никол Пашинян обменялись поздравлениями в связи с предстоящим празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Выражен обоюдный настрой на дальнейшее укрепление традиционно дружественных, союзнических российско-армянских отношений. Подчёркнута готовность к партнёрскому взаимодействию в многосторонних и интеграционных объединениях, прежде всего в рамках Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности.

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В свою очередь, Никол Пашинян на своей странице в Facebook сообщил, что была достигнута договоренность продолжить обсуждения в Сочи на полях саммита ЕАЭС.

«Я поблагодарил президента России за взвешенную позицию России во время внутриполитического кризиса в Армении», — написал Пашинян.

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