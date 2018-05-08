Берлин, 9 мая, 2018, 00:05 — ИА Регнум. Новый посол США в Германии Ричард Гренелл обратился к корпорациям Германии с требованиям «немедленно прекратить» бизнес в Иране, 8 мая передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«Санкции США будут нацелены на важнейшие сектора экономики Ирана. Немецкие компании, занимающиеся бизнесом в Иране, должны немедленно прекратить операции», — заявил Гренелл в Twitter.

Отмечается, что сообщение в «Твиттере» является первым после прибытия Гренелла в Германию и получения им верительных грамот от правительства ФРГ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 8 мая президент США Дональд Трамп сообщил о выходе Соединенных штатов из международного соглашения 2015 года по ядерной программе Ирана.

Практически сразу после этого Трамп дал распоряжение о новых санкциях против Ирана — а также тех, кто будет с ним сотрудничать.