Иерусалим, 8 мая, 2018, 23:48 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил президента США Дональда Трампа с «историческим шагом» — решением о разрыве «ядерной сделки» с Ираном, 8 мая передает агентство Associated Press.

White House Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху

Выступая в эфире израильского телевидения, Нетаньяху также пояснил, почему считает действия президента США позитивными

«Сделка не уменьшила агрессию Ирана, она резко увеличила ее, и мы видим это на всем Ближнем Востоке», — заявил Нетаньяху.

По словам Нетаньяху, соглашение 2015 года с Ираном «является рецептом катастрофы, катастрофы для нашего региона и катастрофы для мира во всем мире».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 8 мая президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе США из соглашения 2015 года по иранской ядерной программе, а также заявил о новых санкциях против Ирана.

Напомним, международное соглашение 2015 года, в котором кроме Ирана и США участвуют Китай, Россия, Великобритания, Франция и Германия, подразумевало

Иранские официальные лица ранее уже заявляли, что готовы денонсировать соглашение в случае выхода из него Соединенных штатов и возобновить ядерно-ракетную программу.

Отметим, ядерное оружие Ирана — если оно появится — вероятнее всего будет направлено именно на Израиль и Саудовскую Аравию, вечных врагов Ирана и главных союзников США на Ближнем Востоке.