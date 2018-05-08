Вашингтон, 8 мая, 2018, 21:39 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил о выходе Соединенных Штатов из «ядерной сделки» с Ираном — он сделал заявление и подписал соответствующий указ 8 мая в Белом доме.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

В выступлении, которое транслировалось Белым домом, Трамп также дал пояснения относительно причин, которые побудили его к выведению США из международного соглашения 2015 года.

По словам Трампа, ядерное соглашение является «фикцией» и не мешает «иранскому режиму» наращивать вооружение, развивать ядерную программу и «поддерживать терроризм».

Кроме разрыва ядерного соглашения, Трамп пригрозил Ирану «максимальным ужесточением» санкций.

«Мы добьемся высочайшего уровня экономических санкций против Ирана», — пообещал президент США.

В конце своего выступления Трамп обратился к гражданам Ирана и заверил, что меры США не направлены против них, а только против «режима».

"Народ Америки с вами», — заявил Трамп.

Напомним, международное соглашение по ядерной программе Ирана было подписано между Ираном, с одной стороны, и США, Китаем, Россией, Германией, Францией и Великобританией — с другой, в 2015 году.

Согласно «ядерной сделке» Иран прекратил разработки по своей ракетно-ядерной программе в обмен на снятие международных санкций.

Президент США Дональд Трамп давно заявлял, что намерен вывести США из ядерного соглашения с Ираном, который он уже называл «террористическим государством номер один».