Москва, 8 мая, 2018, 21:10 — ИА Регнум. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что возможный выход США из сделки по ядерной программе Ирана станет ещё одним опрометчивым шагом американского президента Дональда Трампа.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

«Выходя из сделки с Ираном, Трамп совершает очередной опрометчивый шаг. США вновь, как и в случае с Иерусалимом, останутся в квази-изоляции», — написал сенатор в своём микроблоге в Twitter.

По мнению Пушкова, такое решение Трампа «не принесет ему лавров», а лидер КНДР Ким Чен Ын перед встречей с главой Белого дома «сделает свои выводы: гарантиям США никогда нельзя доверять».

Напомним, президент США ранее сообщил, что объявит о своём решении относительно будущего сделки по иранскому атому 8 мая в 14:00 (21:00 мск).

Сегодня The New York Times сообщило со ссылкой на источники, что Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном проинформировал его о намерении объявить о выходе США из соглашения.

По информации издания, Вашингтон готовится восстановить все санкции, действие которых было приостановлено соглашением, а также ввести дополнительные экономические санкции против Ирана.

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