Ташкент, 8 мая, 2018, 21:43 — ИА Регнум. В целях развития активного предпринимательства во всех регионах Узбекистана будут созданы центры инновационных идей, разработок и технологий. Об этом говорится в соответствующем постановлении президента республики Шавката Мирзиёева, сообщает 8 мая «Народное слово».

Инновации

В документе отмечается, что данное решение позволит сформировать рынок инноваций, распространять местные и иностранные инновационные решения, а также создать благоприятные условия для развития активного предпринимательства.

Планируется, что новые центры будут заниматься коммерческой реализацией результатов инновационной деятельности, а также разработкой, испытанием и освоением проектов-сатрапов. С момента создания такой компании она освобождается от уплаты налогов на пять лет.

7 мая глава государства подписал еще один документ — постановление о мерах по совершенствованию механизмов внедрения инноваций в экономику. Согласно документу в вузах Узбекистана вместо проректора по научной работе будет введена должность проректора по научной работе и инновациям, который будет подчиняться министерству инновационного развития.

Кроме этого, в вузах появятся специальные фонды и подразделения, которые займутся коммерциализацией научных разработок. Ежегодно до 1 октября будут составляться «дорожные карты» инновационного развития различных отраслей экономики.