Тегеран, 8 мая, 2018, 20:35 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что рано или поздно президент США Дональд Трамп«признает права» Ирана, 8 мая передает агентство Reuters.

Mohsen Zare Портрет Дональда Трампа на антиамериканской демонстрации в Иране

Комментируя возможный отказ США от участия в «ядерной сделке» с Ираном, Зариф сообщил, что если Трамп допустит эту «ошибку», то позднее все равно должен будет «признать права иранцев».

«Если Трамп допустит эту ошибку и убьет (ядерное соглашение) в качестве международного достижения, ему позже придется признать права иранцев, но уже в худшем положении», — считает глава МИД Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая президент США Дональд Трамп заявил, что 8 мая в 14:00 (21:00 мск) объявит о своем решении по «ядерной сделке» с Ираном.

Еще до этого момента 8 мая издание The New York Times заявило, что Трамп сообщил о выходе США из международного ядерного соглашения 2015 года с Ираном как о решенном вопросе в ходе переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.