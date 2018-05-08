Ростов-на-Дону, 8 мая, 2018, 19:56 — ИА Регнум. Ростовская прокуратура отказалась проверять территорию будущей фан-зоны, которая примет футбольных фанатов ЧМ-2018. Депутат Ростовской-на-Дону городской думы Анатолий Котляров («Справедливая Россия») получил ответ от надзорного ведомства, в котором говорится, что запрос народного избранника передан в министерство спорта Ростовской области и первому заместителю сити-менеджера донской столицы Александру Скрябину, сообщает ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Хулиганы» реж. Лекси Александр. 2005. США, Великобритания Хулиганы

«Прокуратура послала депутата в минспорта, то есть осквернение памятников не в её компетенции. Этим у нас теперь будет минспорта заниматься. Так что если у кого могилку повредили вандалы — милости прошу к спортсменам», — прокомментировал ответ надзорного ведомства депутат на своей странице в Facebook.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Котляров обратил внимание инспекторов на законность размещения фан-зоны ЧМ-2018 у подножия стелы «Воинам-освободителям Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков». Народный избранник считает гуляния футбольных фанатов на Театральной площади предательством исторической памяти.

По его словам, горожане возмущены тем, что мемориальный комплекс, включающий в себя Вечный огонь, превратят в зону размещения футбольных фанатов, которые известны непредсказуемым поведением.

«Во время проведения любых массовых мероприятий территория мемориала всегда была свободной для прохода, либо огораживалась с целью недопущения посторонних на мемориальный комплекс. И на её территории массовые мероприятия не проводились, за исключением возложения венков», — указал Котляров в запросе.

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Между тем вандалы уже осквернили стелу освободителям Ростова-на-Дону, не дожидаясь мундиаля. Горожане опасаются, что вскоре футбольные болельщики, умирая от жажды, будут пить пиво прямо на территории мемориального комплекса.

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