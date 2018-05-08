Москва, 8 мая, 2018, 19:43 — ИА Регнум. Стала известна личность мужчины, задержанного в Москве в районе «Москва-Сити». Человеком, про которого ранее было известно лишь то, что он находился в международном розыске, оказался казахстанский бизнесмен Жомарт Ертаев, сообщает «РЕН ТВ».

Станислав С. Алексеев Жомарт Ертаев

По данным «Вести.Ру», автомобиль Ертаева и его сопровождения с помощью патрульных спецбата ГИБДД блокировали прямо на дороге.

Напомним, в 2002—2007 годах Жомарт Ертаев был председателем правления ОАО «Альянс Банк».

В 2014—2016 годах Ертаев был генеральным директором ТОО «Алма-ТВ» — лидером на рынке кабельного телевидения Казахстана.

В сентябре 2016 года Ертаев стал председателем совета директоров ООО «Алма Групп» и президентом компании.

Сообщается, что Ертаев был в федеральном розыске по статье 159 «Мошенничество».