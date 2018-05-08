Лондон, 8 мая, 2018, 20:08 — ИА Регнум. Парламент Великобритании нанес очередное поражение правительству Терезы Мэй по вопросу о выходу страны из Евросоюза, 8 мая передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

Палата лордов 298 голосами против 227 приняла законопроект, который вносит в закон о Brexit поправки, ограничивающие возможности правительства в ходе «переходного периода» и после выхода из ЕС.

Согласно принятым поправкам Великобритания после Brexit должна будет «участвовать или иметь официальные отношения» с агентствами Евросоюза.

Отметим, британский парламент к настоящему моменту уже достаточно сильно «связал руки» правительству Мэй по вопросу о выходе из Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля лорды уже добились изменения формулировки законопроекта о Brexit.

Согласно законопроекту, принятому 25 апреля, правительство не сможет вносить изменения в документы о выходе из ЕС, если посчитает это «целесообразным», им придется доказать, что это «необходимо».