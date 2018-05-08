Москва, 8 мая, 2018, 19:15 — ИА Регнум. Жить только для собственного рынка — это сверхнаивная и глупая идея, считает первый проректор финансового университета при правительстве РФ Константин Симонов. Об этом он заявил 8 мая в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя выступление Владимира Путина в Государственной думе РФ.

Рене Магритт. Фальшивое зеркало

«Важно, что президент сразу оговорил, что Россия не собирается жить в изоляции, — подчеркнул Симонов. — Путин сказал, что в изоляции хорошо только огурцам в бочке. Многие ведь действительно воспринимают необходимую экономическую политику чуть ли не как русское чучхе: опора на собственные силы, закроемся от Запада и от Востока и будем жить только для собственного рынка. Это сверхнаивная и глупая идея. Суверенитет не означает, что мы изолируемся от всего человечества».

В то же время он добавил, что наивен и другой подход — надеяться на то, что с Россией будут играть по честным правилам.

«Мы это на собственной шкуре испытали, — сказал Симонов. — Мы действительно много вещей подмахивали не глядя. Мы должны отказаться от этой наивности экономической и романтизма и считать, что все нас любят».

В свою очередь член комитета ГД РФ по экономической политике Алексей Веллер заявил, что России надо бороться за свои интересы как в экономических, так и в политических вопросах.

«Мы можем рассчитывать только сами на себя, — констатировал Веллер. — Консолидироваться и поднимать свою экономику. Никто нас нигде не ждёт. Сегодня в Думе прозвучал вопрос: нужно ли нам оказывать помощь ближнему зарубежью? Характерен ответ президента: помощь оказывать нужно, но надо смотреть на интересы нашей страны. Кроме того, президент поставил совершенно чёткие задачи и ввёл индикаторы решения этих задач. Мы видим по большому количеству направлений жизни нашей страны чёткие и понятные показатели. Для меня объединяющий показатель — это повышение продолжительности жизни. Оно собирает все понятия, начиная от здравоохранения, жилья, экологии, достойного питания и до ситуации с ДТП».

Напомним, что 8 мая, представляя депутатам Госдумы РФ своего кандидата на пост премьер-министра, президент РФ Владимир Путин предостерёг от самоизоляции и сравнил Россию с бочкой с огурцами.

«Продвигая наши товары на международные рынки, делаем их глобально конкурентоспособными, а значит, мы поднимаем уровень своего собственного производства внутри страны, это значит, что у нас внутренний потребитель будет пользоваться товарами и услугами, не уступающими мировым аналогам, а лучше всего, превышающими эти аналоги. Другого пути нет. Если мы замкнёмся и будем, как огурцы в бочке, сами себя солить, ничего хорошего из этого не получится, только огурцы вкуснее становятся. Поэтому мы не должны заниматься самоизоляцией ни в коем случае», — заявил глава государства.

Кроме того, президент заявил, что борьба с бедностью и прорывное развитие России — главные задачи нового российского правительства. Также он заметил, что число бедных в стране уменьшается недостаточными темпами.

«Одна из главных задач правительства — таргетировать эту бедность, бороться с ней и победить, как и победить другие проблемы, которые перед нами стоят, решить и другие задачи глобального, капитального, прорывного развития нашего Отечества, нашей любимой страны России», — сказал Владимир Путин.