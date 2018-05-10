Ватикан, 10 мая, 2018, 08:12 — ИА Регнум. Ватиканский госсекретарь кардинал Пьетро Паролин в интервью заявил, что не знает, способствуют ли новые туры переговоров «в Женеве, Астане, в Сочи» по Сирии разрешению сложившейся трагической ситуации. Почему высокопоставленный представитель Святого престола решил в критическом ключе упомянуть Астанинский процесс, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Kremlin.ru В августе 2017 года в Сочи президент и кардинал улыбались друг другу

Такое, явно критическое замечание, допущенное кардиналом Паролином, может иметь причиной тот факт, что указанные переговоры не включали усилия самого Ватикана. А ведь Ватикан придает важное значение как поиску мирного решения сирийского конфликта, так и своей роли как защитника христиан Ближнего Востока. Не имея возможности наряду с Россией, Ираном или Турцией участвовать в событиях непосредственно, Ватикан все-таки желал бы большего внимания к собственным, притом значительным, усилиям по помощи христианам Ближнего Востока со стороны стран — непосредственных участников борьбы с исламистами.

Вероятно, так и можно оценить сделанное Паролином замечание. Но смысл процессов, идущих в зоне сирийского конфликта, таков, что все добрые дела всех без исключения сторонников гуманного разрешения ситуации должны составить единое решение. И принести, насколько это возможно, мир и согласие Сирии и всему региону.

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