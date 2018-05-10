Ватикан хочет большего понимания своих усилий в Сирии
Ватикан, 10 мая, 2018, 08:12 — ИА Регнум. Ватиканский госсекретарь кардинал Пьетро Паролин в интервью заявил, что не знает, способствуют ли новые туры переговоров «в Женеве, Астане, в Сочи» по Сирии разрешению сложившейся трагической ситуации. Почему высокопоставленный представитель Святого престола решил в критическом ключе упомянуть Астанинский процесс, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.
Такое, явно критическое замечание, допущенное кардиналом Паролином, может иметь причиной тот факт, что указанные переговоры не включали усилия самого Ватикана. А ведь Ватикан придает важное значение как поиску мирного решения сирийского конфликта, так и своей роли как защитника христиан Ближнего Востока. Не имея возможности наряду с Россией, Ираном или Турцией участвовать в событиях непосредственно, Ватикан все-таки желал бы большего внимания к собственным, притом значительным, усилиям по помощи христианам Ближнего Востока со стороны стран — непосредственных участников борьбы с исламистами.
Вероятно, так и можно оценить сделанное Паролином замечание. Но смысл процессов, идущих в зоне сирийского конфликта, таков, что все добрые дела всех без исключения сторонников гуманного разрешения ситуации должны составить единое решение. И принести, насколько это возможно, мир и согласие Сирии и всему региону.
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