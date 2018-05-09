Тверь, 9 мая, 2018, 15:40 — ИА Регнум. Тысячи жителей Тверской области приняли участие в акции «Бессмертный полк» 9 мая — в этом году акция состоялась в регионе уже в четвертый раз. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, шествия состоялись в разных городах региона. В Твери в колонны встали 33 тысячи людей: они прошли от стелы «Город воинской славы» до Обелиска Победы, неся в руках портреты своих родных-участников Великой Отечественной войны.

Пресс-служба правительства Тверской области «Бессмертный полк» в Твери

В шествии «Бессмертного полка» в Твери принял участие и глава региона Игорь Руденя, ветераны, председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев, главный федеральный инспектор по Тверской области Игорь Жуков, глава Твери Алексей Огоньков и другие почётные гости.

«Мы отдаём дань памяти героизму и мужеству нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Мы гордимся героическим поколением победителей, которые отстояли свободу и независимость нашей Родины. Тверской край внёс большой вклад в победу над врагом. Ожесточённые бои здесь позволили нашим войскам отстоять Москву и одержать судьбоносную победу под Сталинградом», — обозначил Игорь Руденя.

Губернатор подчеркнул: важно, что сегодня потомки поколения победителей хранят историческую память, ведут поисковую работу, стоят в строю «Бессмертного полка».

Колонну «Бессмертного полка» возглавили военнослужащие и кадеты, за ними прошли школьники с «Полотном памяти», сшитым из «солдатских платков» с именами бойцов. У Обелиска Победы участники шествия почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.

Как сообщало ИА REGNUM, День Победы отмечают во всех муниципалитетах Тверской области. Празднование 9 мая в столице региона открыли торжественная церемония возложения цветов к стеле «Город воинской славы» и торжественное прохождение войск Тверского территориального гарнизона. Участников приветствовал губернатор Игорь Руденя.

В программе 9 мая в Твери — акции «Полотно памяти», «Молодёжь помнит», «Наши герои», традиционная 71-я легкоатлетическая эстафета, посвящённая Дню Победы и другие спортивные состязания, выставка военной техники, работа концертных площадок.

В 19:00 у Обелиска Победы будет объявлена Общероссийская минута молчания. Завершит празднование Дня Победы салют в 22:00.