Минск, 8 мая, 2018, 16:57 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил китайских инвесторов за проекты, которые реализованы или продолжают реализовываться на территории республики. Сегодня, 8 мая, состоялась встреча белорусского лидера с руководством китайской корпорации «СИТИК Групп» во главе с ее президентом Ван Цзюном.

President.gov.by Александр Лукашенко и Ван Цзюн

Цзюн прибыл в Белоруссию 7 мая, а официальный визит делегации китайской корпорации завершится 10 мая. Лукашенко поблагодарил руководство корпорации «СИТИК Групп» за проекты, реализуемые в Белоруссии. Глава республики подчеркнул положительный эффект от того, что стороны перешли от простого кредитования по отдельным направлениям к прямому инвестированию в те или иные объекты.

Особый упор Лукашенко сделал на развитие сотрудничества, отметив, что актуальные проекты говорят о том, что руководство китайской компании «не просто рассчитывает» на Белоруссию, но и верит, что «построенные здесь объекты всегда будут объектами собственности и китайских компаний, и белорусских, с которыми они работают».

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В свою очередь, Ван Цзюн сделал упор на обсуждение хода реализации текущих проектов, в том числе на итогах строительства завода «Белджи» и модернизации Оршанского льнокомбината. Глава корпорации обратил внимание на поддержку белорусского правительства в реализации проектов и по итогам встречи сказал журналистам, что «СИТИК групп» готова активнее работать с Белоруссией, особенно в финансовой и сельскохозяйственной сферах.

Стоит отметить, что в последние годы Минск взял курс на активное сближение с Китаем, что во многом обусловлено тем, что КНР — один из основных кредиторов Белоруссии. Китайская сторона предоставляет белорусской «связанные» кредиты, которые обусловлены закупкой товаров и услуг из КНР, причём в объеме 2/3 от кредита. В результате у Белоруссии постоянно растёт отрицательное сальдо торговли с Китаем. Однако есть и другие проблемы, связанные с китайскими кредитами, например, сам Лукашенко ещё несколько лет назад говорил о том, что освоение многомиллиардных кредитных линий КНР проходит нелегко.

Что касается конкретно присутствия «СИТИК Групп» в Белоруссии, то ещё в 2016 года в преддверии встречи с Си Цзиньпином Лукашенко отмечал, что официальный Минск ожидает реализации новых крупных проектов с участием китайской корпорации. Незадолго до этого министерство финансов Белоруссии и Citic Construction Co., Ltd подписали меморандум о сотрудничестве по созданию инвестиционного фонда с капиталом $50 млн. Это весьма вдохновило белорусское руководство, в Минске меморандум назвали «беспрецедентным проектом».