Москва, 8 мая, 2018, 16:39 — ИА Регнум. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что расходы на реализацию нового майского указа президента России Владимира Путина окажутся выше суммы озвученной и.о. премьер-министра Дмитрием Медведевым, передают «Ведомости».

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По оценкам КПРФ, на реализацию всех положений указа потребуется по меньшей мере 10 трлн рублей. Как отметил Зюганов по итогам встречи членов фракции с Медведевым, в компартии готовы обосновать свою позицию.

Лидер коммунистов добавил, что предполагаемые члены будущего правительства уже обдумывают, где найти средства на выполнение указа. Можно поставить любые цели, но если их невозможно выполнить, то «бесполезно всё это», сказал он.

Напомним, ранее Дмитрий Медведев на встрече с фракцией КПРФ заявил, что на реализацию указа Владимира Путина потребуется минимум 8 трлн рублей.

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Как передавало ИА REGNUM, накануне Владимир Путин сразу после вступления в должность подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года».

Согласно документу, к обозначенному сроку Россия должна войти в пятерку крупнейших экономик мира, в стране должен быть вдвое снижен уровень бедности, повышены реальные доходы населения, а средняя продолительность жизни — увеличена до 78 лет.

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