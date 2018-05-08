Москва, 8 мая, 2018, 16:33 — ИА Регнум. Для успешной реализации программы развития России, изложенной президентом Владимиром Путиным зафиксированной в новом майском указе, подписанном 7 мая после инаугурации, необходимо соблюдение четырех условий, заявил сегодня, 8 мая, и. о председателя правительства РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании Государственной думы РФ, передает корреспондент .

Archive.government.ru Дмитрий Медведев

По словам Медведева, это «четкое планирование, финансовые ресурсы, кадры и эффективно работающие механизмы».

При этом, по словам кандидата в премьер-министры, на реализацию майских указов потребуется 25 трлн рублей, из которых 8 трлн рублей потребуется выделить дополнительно.

Кроме того, Медведев назвал основные направления деятельности правительства.

«Мы будем готовить в максимально открытом режиме, обсуждать свою работу и с экспертами, и с гражданским обществом, с предпринимательским сообществом» , — пообещал господин Медведев.

«Рассчитываю, что в этом примут участие и регионы, и вы, уважаемые коллеги-депутаты», — выразил надежду кандидат на должность премьер-министра.

Отметим, 8 мая депутаты обсуждают кандидатуру Дмитрия Медведева на пост председателя правительства РФ.

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