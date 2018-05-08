Москва, 8 мая, 2018, 16:17 — ИА Регнум. Правительство России в ближайшее время подготовит свои предложения по повышению пенсионного возраста и внесет их на рассмотрение депутатов Госдумы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая, об этом заявил кандидат на должность премьер-министра РФ Дмитрий Медведев в ходе ответа на вопросы депутатов на пленарном заседании Госдумы на тему назначения нового председателя правительства РФ.

Лука Джоржано. Слезы святого Петра. 1697

«Правительство свои предложения подготовит в самой короткой перспективе и внесет в Госдуму», — заявил Медведев.

По его словам, решение по вопросу пенсионного возраста необходимо принимать как можно скорее.

«Прежние рамки принимались очень давно, я напомню, по сути в 30-е годы прошлого века. Средняя продолжительность жизни в тот период была порядка 40 лет. С тех пор жизнь изменилась, безусловно, в лучшую сторону. У нас изменились и условия, и возможности, и желания людей, период активной жизни. Поэтому решение принимать необходимо, но принимать аккуратно, взвешено, исходя из способности человека продолжать работу, наличия у него сил и здоровья», — заявил Медведев.

Между тем, отметил он, нельзя разбалансировать пенсионную систему, на которую всё сильнее влияют демографические изменения, и правительство должно это учитывать.

Президент РФ Владимир Путин после своей инаугурации предложил повторно назначить на должность премьер-министра Дмитрия Медведева. Фракции КПРФ и «Справедливая Россия» приняли решение голосовать против такого решения. Однако большинство — депутаты фракции «Единая Россия» и ЛДПР — единогласно приняли решение поддержать решение президента и планируют голосовать за назначение Дмитрия Медведева главой правительства.