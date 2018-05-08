Юрмала, Латвия, 8 мая, 2018, 15:42 — ИА Регнум. Юрмальская дума отказалась согласовать шествие «Бессмертного полка» в Юрмале. Хотя заявка на шествие была подана ещё 21 апреля, юрмальские власти отказали в проведении акции на основании того, что заявку надо подавать не позже, чем за 10 рабочих дней до мероприятия.

Pxhere.com Полицейский запрет

Об этом сообщает baltnews.lv.

Податель заявки на проведение акции Янис Кузинс оспаривает это решение думы в административном суде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, шествие «Бессмертного полка» уже запретили власти в Минске, Душанбе и Ташкенте.