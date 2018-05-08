Москва, 8 мая, 2018, 15:17 — ИА Регнум. На реализацию нового майского указа президента Владимира Путина потребуется минимум 8 трлн рублей. Об этом сегодня, 8 мая, заявил и. о. премьер-министра Дмитрий Медведев на встрече с фракцией КПРФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

7 мая президент России Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года» сразу после вступления в должность.

Цель указа — осуществление прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, увеличение численности населения и повышение уровня жизни в стране, создание комфортных условий для проживания граждан, а также «условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека».

Согласно новому указу, Россия должна войти в пятерку крупнейших экономик мира, снизить вдвое бедность, повысить доходы населения и увеличить продолжительность жизни населения.

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Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая президент России Владимир Путин внёс в Государственную думу РФ кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия на назначение председателем правительства России.

Кандидатура Медведева внесена в соответствии с пунктом «а» ст. 83 и ст. 111 Конституции РФ.

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Сегодня, 8 мая, депутаты Госдумы РФ обсудят кандидатуру Дмитрия Медведева на пост председателя правительства РФ.

Депутаты фракций «Справедливая Россия» и КПРФ в Госдуме заявили, что не будут голосовать за кандидатуру Медведева.

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