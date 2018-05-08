Вашингтон, 8 мая, 2018, 14:45 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил о том, что он проведет телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

С таким заявлением глава Белого дома выступил на своей странице в Twitter.

«Я буду говорить с моим другом председателем КНР Си Цзиньпином сегодня утром в 8:30», — подчеркнул он.

«Основными темами будут торговля, в области которой ожидаются положительные изменения, а также Северная Корея, где укрепляются отношения и взаимное доверие», — добавил Трамп.

Напомним, в марте Трамп подписал меморандум «О борьбе с экономической агрессией Китая», в рамках которого против продукции из Китая вводились запретительные меры, а также принял указ о введении пошлин на импорт стали (25%) и алюминия (10%) в США.

В свою очередь Пекин ввел пошлины на 128 товаров из США. Среди них соя, продукция автомобильной и авиастроительной промышленности США. В общем повышение пошлин должно обойтись американским импортерам в $50 млрд.