Москва, 8 мая, 2018, 14:45 — ИА Регнум. Высказывания тележурналиста, пресс-секретаря НК «Роснефть» Михаила Леонтьева об Армении — неудачные, на них не стоит обращать внимания, заявил 8 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Это были неудачные и неловкие высказывания, на которые не нужно обращать внимания», — считает Песков.

По его словам, слова Леонтьева не имеют ничего общего с официальной позицией России в отношении Армении, а также «с теми теплыми чувствами дружбы и братства», которые исторически есть у жителей России к народу Армении.

Напомним, ранее Михаил Леонтьев в эфире радио «Комсомольская правда» резко высказался о политической ситуации в Армении. Говоря об отношениях Москвы и Еревана, он отметил, что если эта «ноша упадет с воза», то «кобыле станет легче».

В свою очередь посол Армении в России Вардан Тоганян выступил с заявлением, в котором назвал слова журналиста «опасной провокацией». Союз армян России также выступил с заявлением, назвав высказывания Леонтьева «беспардонными и циничными».

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