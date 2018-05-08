Красноярск, 8 мая, 2018, 14:32 — ИА Регнум. Одним из самых обсуждаемых событий в Красноярском крае сегодня, 8 мая, стал пожар во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина, где во время Универсиады 2019 года должны пройти соревнования по кёрлингу.

Скриншот со страницы Андрея Сковородникова-Эрлиха. Vk.com Красноярцы в соцсетях выкладывают фотографии горящего Дворца спорта

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Как сообщили ИА REGNUM в исполнительной дирекции XXIX Всемирной зимней Универсиады, сообщение о возгорании поступило в МЧС в 05:32 по местному времени.

В краевом ГУ МЧС примерно в 09:30 утра уточнили, что на место пожара вылетел вертолёт Ми-26 с воздушно-сливным устройством. В ведомстве подчеркнули, что загорелась кровля здания. Очаг возгорания не смогли обнаружить сразу, так как внутри здания было плотное задымление. Звено газодымозащитной службы выяснило, что людей в здании нет.

Вскоре в краевом главке МЧС ИА REGNUM сообщили, что пожар во Дворце спорта им. Ивана Ярыгина ликвидирован, и помощь авиации в тушении пожара не понадобилась. Пожарные боролись с огнём более четырёх часов. По данным ведомства, полностью пожар был потушен в 10:08. Для этого привлекались 34 единицы техники и 93 человека. Автомобиль химической разведки установил, что количество вредных веществ в воздухе не превышено.

В Главном следственном управлении СКР России по Красноярскому краю проинформировали, что в обстоятельствах ЧП разбираются следователи. Запрошены сведения об организациях, выполнявших ремонтные работы, и сумме причинённого ущерба.

Добавим, красноярцы активно обсуждают происшествие в соцсетях. Они подчёркивают: хорошо, что нет пострадавших. Также горожане задаются вопросом, как ЧП повлияет на проведение и подготовку к Универсиаде, которая состоится в Красноярске в марте 2019 года:

«А что теперь с Дворцом будет? Как же Универсиада?»

Некоторые подписчики городских пабликов предположили, что «легче новый (Дворец), наверное, построить, чем залитый и обгорелый восстанавливать».

Однако в дирекции Универсиады утверждают, что пожар не повлияет на проведение Студенческих игр, лобавляя при этом, что данные — предварительные:

«Люди при пожаре не пострадали, несущие конструкции здания не повреждены. По предварительным данным, последствия пожара не повлияют на проведение соревнований зимней Универсиады-2019».

В дирекции уточнили, ссылаясь на информацию заместителя начальника ГУ МЧС по краю по государственной противопожарной службе Алексея Богданова, что во Дворце спорта неоднократно проводились проверки, нарушений выявлено не было.

Зампредседателя правления ООО «Монолитхолдинг» Василий Прохоренко пояснил, что объект застрахован:

«Когда нам разрешат, мы осмотрим здание и оценим ущерб. Известно, что разрушений нет, несущие конструкции не пострадали. Нам придётся только ликвидировать последствия задымления: восстановить внутреннюю отделку и разбитые витражи».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, XXIX Всемирная зимняя Универсиада состоится в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. В ходе Студенческих игр спортсмены разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта. По информации врио главы региона Александра Усса, за счёт бюджетных ассигнований осуществляется финансирование 30 объектов Универсиады из 34 на общую сумму порядка 46 миллиардов рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета — 31 миллиард, за счёт краевого бюджета — порядка 15 млрд.

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Что касается Дворца спорта имени Ивана Ярыгина, его реконструкция началась в октябре 2016 года. К проведению зимней Универсиады-2019 здесь должны отремонтировать и установить новое ледовое оборудование, заменить и модернизировать все инженерные системы, провести капитальный ремонт всех помещений.