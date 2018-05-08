Москва, 8 мая, 2018, 14:29 — ИА Регнум. Валютная пара доллар/рубль продолжает 8 мая рост в рамках восходящего тренда, с основной целью 64,17. В свою очередь ближайшая зона поддержек находится на уровнях 62,33 — 62,18. В случае пробоя этих уровней, тренд сменится на нисходящий, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Падёж рубля

Фундаментальных факторов поддержки у рубля не так много. К главным можно отнести нефть, Brent торгуется в районе 75,5 долларов за баррель.

Однако, по его мнению, при этом высокие цены на нефть влияют на увеличение выкупа валюты согласно новому бюджетному правилу Минифна.

«Кроме того, сегодня будет принято решение по ядерной сделке с Ираном. От него в значительной мере зависит дальнейшая динамика на нефтяном рынке.

Есть вероятность, что после принятия решения цены на черное золото начнут корректироваться. Тогда рубль лишится очередной поддержки», — считает Капустянский.

В свою очередь геополитические и санкционные риски для рубля по-прежнему актуальны. Однако, стоит отметить, что санкции со стороны США в отношении РФ оказываются не так безболезненны для них самих.

«Вывод можно сделать по заявлениям американских компаний после ввода ограничений на «Русал».

Учитывая этот факт, можно предположить, что в дальнейшем американцы будут более осторожно подходить к санкциям в отношении РФ, и они станут носить скорее номинальный характер нежели прикладной», — полагает эксперт.

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