Москва, 8 мая, 2018, 14:23 — ИА Регнум. Президенту России Владимиру Путину понравился новый автомобиль проекта «Кортеж», заявил 8 мая пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президентский лимузин проекта «Кортеж»

«Понравился. Президент будет использовать далее именно этот автомобиль при передвижении», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он также отметил, что осенью 2018 года начнут собирать заказы на все модели автомобилей данного проекта, а с начала следующего года будут первые коммерческие поставки.

Читайте также: Стало известно происхождение госномеров лимузина «Кортеж» Путина

Напомним, 7 мая автомобиль был задействован в церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина. Глава государства выехал на лимузине из первого корпуса Кремля к Большому Кремлевскому дворцу через Ивановскую площадь.

В этот же день исполняющий обязанности министра промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что прием коммерческих заказов на российские автомобили проекта «Кортеж» начнутся в конце августа — начале сентября 2018 года.

Предполагается, что в линейку проекта войдут лимузин, седан, внедорожник и минивэн.

Читайте также: Мантуров о проекте «Кортеж»: чиновники могут последовать примеру Путина