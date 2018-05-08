Песков рассказал о впечатлениях Путина от лимузина проекта «Кортеж»
Москва, 8 мая, 2018, 14:23 — ИА Регнум. Президенту России Владимиру Путину понравился новый автомобиль проекта «Кортеж», заявил 8 мая пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Понравился. Президент будет использовать далее именно этот автомобиль при передвижении», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Он также отметил, что осенью 2018 года начнут собирать заказы на все модели автомобилей данного проекта, а с начала следующего года будут первые коммерческие поставки.
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Напомним, 7 мая автомобиль был задействован в церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина. Глава государства выехал на лимузине из первого корпуса Кремля к Большому Кремлевскому дворцу через Ивановскую площадь.
В этот же день исполняющий обязанности министра промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что прием коммерческих заказов на российские автомобили проекта «Кортеж» начнутся в конце августа — начале сентября 2018 года.
Предполагается, что в линейку проекта войдут лимузин, седан, внедорожник и минивэн.
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