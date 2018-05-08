Москва, 8 мая, 2018, 13:57 — ИА Регнум. Кадровые перестановки после вступления в должность президента РФ Владимира Путина будут происходить не только в правительстве России. Новые назначения не исключены и в администрации главы государства. Об этом сегодня, 8 мая, журналистам заявил исполняющий обязанности пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Читайте также: Медведев предлагает сомнительных людей — Леонтьев о новом правительстве

По его словам, перестановки в администрации президента будут происходить параллельно с утверждением нового состава правительства РФ.

«Я думаю, что в ближайшее время их можно будет ожидать. После утверждения главы кабинета министров будем ожидать назначений членов кабинета — вице-премьеров и министров, и где-то параллельно с этим нельзя исключать и назначений в администрации», — сказал официальный представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая состоялась церемония официального вступления Владимира Путина в должность президента РФ. После инаугурации автоматически правительство РФ ушло в отставку. Также свои полномочия сложили и сотрудники администрации главы государства. Они продолжат работать на своих постах до новых назначений с приставкой и.о.

Подробнее: Путин поручил правительству продолжать работать до новых назначений

Добавим, что на пост премьер-министра Владимир Путин же предложил кандидатуру Дмитрия Медведева. Обсудить её планируется уже сегодня, 8 мая, на пленарном заседании Госдумы РФ.

Читайте также: Медведев получит в свою поддержку голоса не менее 380 депутатов

Также названы и кандидатуры заместителей председателя правительства. Вице-премьерами в новом составе высшего органа исполнительной власти Дмитрий Медведев хотел бы видеть Антона Силуанова (первый вице-премьер), Татьяну Голикову (вице-премьер по социальной политике, охране труда, пенсионному обеспечению и здравоохранению), Алексея Гордеева (вице-премьер по сельскому хозяйству), Виталия Мутко (по строительству), Максима Акимова (по транспорту и связи), Дмитрия Козака (по вопросам промышленности и энергетики), Юрия Борисова (по оборонно-промышленному комплексу). Кандидатура Ольги Голодец предложена на пост вице-премьера по вопросам культуры и спорта.