Ереван, 8 мая, 2018, 13:55 — ИА Регнум. Переговоры по нагорно-карабахскому урегулированию не могут быть эффективными, пока в них не принимает участие руководство Арцаха (Нагорно-Карабахской Республики). Об этом заявил новоизбранный премьер-министр Армении Никол Пашинян, представляя в парламенте свои внешнеполитические взгляды.

ИА REGNUM

«В урегулировании нагорно-карабахского конфликта стереотипы для нас не обязательны. В вопросе урегулирования карабахского вопроса мы привержены исключительно мирному урегулированию, в основе которого должны лежать принципы равенства и самоопределения народов. Международному признанию Нагорно-Карабахской республики необходимо дать новый стимул», — сказал Пашинян.

Он также отметил, что готов в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ вести переговоры с главой Азербайджана, за основу принимая уже изложенные принципы.

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«Но считают нужным подчеркнуть, что переговоры не могут считаться эффективными и продуктивными, пока в них не принимает участие одна из полноправных сторон конфликта — руководство Арцаха, что предусмотрено мандатом Минской группы 1992 года», — подчеркнул новый глава правительства.

После того, как парламент Армении проголосовал за кандидатуру Пашиняна, в беседе с журналистами он заявил, что в первую очередь готовится завтра, 9 мая, посетить Арцах.