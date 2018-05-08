Владимир, 8 мая, 2018, 13:14 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин объявил строгий выговор руководителю СУ СК РФ по Владимирской области Александру Еланцеву. Как 7 мая сообщила пресс-служба федерального СКР, это произошло на совещании, где обсуждалась работа с обращениями граждан.

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«На совещании были заслушаны отчеты ряда руководителей территориальных следственных органов. По результатам совещания объявлены строгие выговоры за упущения в работе руководителю следственного управления по Магаданской области Александру Тюменцеву, следственного управления по Владимирской области Александру Еланцеву», — говорится в сообщении пресс-службы.

В частности, в сообщении говорится, что во Владимирской области в первом квартале 2018 года отмечена «невысокая активность» по приему граждан главой регионального следственного управления. Такая ситуация была и в 2017 году. Чтобы изменить положение дел, у Александра Еланцева есть три месяца.

ИА REGNUM отмечает, что следственное управление Владимирской области в последнее время стало объектом критики различных сторон. Например, активисты, борющиеся с произволом в сфере здравоохранения, заявляли, что расследование громких дел затягивается. Такая ситуация, например, была в деле роженицы, умершей в 2016 году. Тогда следователи возбудили уголовное дело, однако еще весной 2018 года расследование завершено не было. Муж супруг добился передачи дела в федеральный СКР.

Кроме того, критиковала работу местных следователей и губернатор Владимирской области Светлана Орлова. Правда, причиной было не бездействие, а слишком высокая активность. Например, еще в 2015 году, когда в отношении бывшего главы УМВД по Владимирской области Сергея Губарева было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 — «Злоупотребление должностными полномочиями», Светлана Орлова несколько раз пыталась донести до общественности мысль о том, что в деле замешаны деньги «коммунального спрута». Скандальные заявления губернатора звучали на заседании администрации области 19 октября и перед журналистами — во время пресс-конференции ко Дню работников правоохранительных органов 10 ноября. Тогда она в качестве косвенного подтверждения отправила всех смотреть сюжет, в котором комментарий дает опальный бизнесмен Александр Филиппов.

Также глава области предъявляла претензии к правоохранительным органам в связи с делом главы департамента природопользования Алексея Мигачева. Губернатор обращала внимание на избирательность действий силовиков, которые заинтересовались лишь одним случаем выдачи лицензии из целого ряда.