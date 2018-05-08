Москва, 8 мая, 2018, 13:13 — ИА Регнум. Руководство мессенджера Telegram обжаловало решение Верховного суда РФ о законности предписания Федеральной службы безопасности России предоставлять ей ключи шифрования переписки пользователей, об этом 8 мая заявил адвокат Павел Чиков в своем Teleram-канале.

ИА REGNUM Telegram запретить нельзя разрешить

«В Апелляционную коллегию Верховного суда РФ подана жалоба. В ней представители Telegram просят отменить полностью решение ВС РФ от 20 марта 2018 года … и принять новое решение», — написал Чиков.

Защита мессенджера считает, что приказ ФСБ от 19 июля 2016 года был принят неуполномоченным органом с превышением полномочий и устанавливает внесудебный способ получения контроля за перепиской пользователей, что «угрожает безопасности граждан».

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Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля Таганский суд Москвы вынес решение о блокировке мессенджера Telegram по иску Роскомнадзора после того, как администрация сервиса отказалась предоставлять ФСБ ключи для расшифровки сообщений пользователей.

В свою очередь основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что компромисс между Telegram и властями России маловероятен. Он отметил, что ключи для расшифровки переписки пользователей «ни Telegram, ни другие мессенджеры, не могли бы выдать при всем желании».

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