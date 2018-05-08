Ереван, 8 мая, 2018, 13:03 — ИА Регнум. Первый визит в качестве премьер-министра Армении Никол Пашинян совершит в Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику). Об этом новоизбранный глава правительства заявил после заседания парламента, на котором состоялись выборы премьера.

Parliament.am Никол Пашинян

По его словам, завтра, 9 мая, он отправится в Арцах и примет участие в празднованиях, посвящённых дню освобождения Шуши и Дню Победы.

Пашинян также отметил, что обязательно примет участие в саммите ЕАЭС в Сочи, который состоится 14 мая. По его словам, он надеется, что на полях саммита проведет двухсторонние встречи с главами государств — членов ЕАЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько минут назад парламент Армении избрал лидера уличных протестов Никола Пашиняна премьер-министром Армении. За него проголосовали 59 депутатов, против — 42.