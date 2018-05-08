Пекин, 8 мая, 2018, 12:55 — ИА Регнум. По итогам первых четырех месяцев этого года объем торговли товарами между Китаем и Россией составил 31 млрд 198,7 млн долл. США, что оказалось на 27,3% больше, чем в тот же период 2017 года. Об этом сегодня, 8 мая, сообщаетСиньхуа со ссылкой на информацию, обнародованную Главным таможенным управлением Китая.

Чжан Хуннян. Китай. Великий Шелковый путь

Согласно данным, опубликованным на официальном сайте ведомства, в январе-апреле экспорт китайских товаров в Россию вырос на 21,1%, до 13 млрд 910,7 млн долларов, а импорт российских товаров в Китай составил 17 млрд 287,9 млн долларов с приростом на 32,8%.

Китайско-российский товарооборот в апреле составил 8 млрд 115,8 млн долларов. В частности, экспорт из Китая в Россию достиг 3 млрд 624,9 млн. долларов, а импорт из России в Китай — 4 млрд 490,9 млн долларов.

Товарооборот между двумя странами по итогам 2017 года увеличился на 20,8% до 84,07 млрд долларов США.