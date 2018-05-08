Пекин, 8 мая, 2018, 12:48 — ИА Регнум. Власти Китая намерены строго выполнять свои обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана, заявил 8 мая официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

perfectfitsolutions Великая китайская стена

Таким образом он прокомментировал действия США, которые добиваются пересмотра соглашения по иранской ядерной программе и включения в него положений, запрещающих Тегерану осуществлять развитие его ракетной программы.

«Совместный всеобъемлющий план действий является международной сделкой, которая была достигнута путём переговоров «шестерки» и Ирана, он был утвержден соответствующей резолюцией СБ ООН», — цитирует РИА «Новости» Шуана.

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Он также отметил, что все стороны договоры должны «укрепить диалог» для того, чтобы разрешить противоречия и до конца выполнять взятые обязательства.

«Пекин продолжит придерживаться объективной и беспристрастной позиции и поддерживать контакты со всеми сторонами, соблюдать и выполнять соглашение», — резюмировал дипломат.

Напомним, президент США Дональд Трамп намерен 8 мая объявить о своем решении относительно будущего сделки по ядерной программе Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, СВПД был подписан в 2015 году Ираном и постоянным членами Совета безопасности ООН — Россией, Великобританией, Францией, Китаем, США и Германией. По условиям сделки Тегеран обязался свернуть разработки ядерного оружия, а страны Запада и ООН со своей стороны — снять все санкции с Ирана.

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