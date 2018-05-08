Ереван, 8 мая, 2018, 12:36 — ИА Регнум. На специальном заседании парламента Армении сегодня, 8 мая, 59 голосами «за», 42 — «против» депутаты утвердили кандидатуру единственного претендента на эту должность, лидера оппозиции Никола Пашиняна на должность премьер-министра страны.

Photolure Никол Пашинян

Фракция правящей Республиканской партии Армении, обладающая 58 депутатскими мандатами, но отказавшаяся от выдвижения своего кандидата, назвала программу Пашиняна неубедительной, заявив, что придерживается прежней позиции, но согласно обещанию будет содействовать избранию Пашиняна главой правительства.

Глава фракции РПА Ваграм Багдасарян заявил, что они поддержат кандидатуру Пашиянан 10+1 голосами «за». Он также отметил, что те депутаты большинства, которые проголосуют «за», также выступают против кандидатуры Пашиняна, но выполняют политическую договоренность. Он заявил, что не следует считать этих депутатов «своими». «Фракция РПА — едина», — сказал Багдасарян.

В поддержку лидера оппозиции выступили парламентские фракции блока «Царукян» и АРФ «Дашнакцутюн», на днях в очередной раз покинувшей правящую коалицию и примкнувшей к оппозиции.

В своем программном выступлении Никол Пашинян обещал коренные изменения практически во всех сферах. Обещания Пашиняна ИА REGNUM будет подробнее освещать в ближайшие дни.