Симферополь, 8 мая, 2018, 11:57 — ИА Регнум. Публичные угрозы украинских радикалов устроить провокацию на Крымском мосту через Керченский пролив, сигналы о том, что в России есть «спящие» ячейки ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ), свидетельствуют о слабой адекватности авторов таких заявлений: ведь раскрыв свои планы, они только повышают бдительность российских спецслужб. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал замдиректора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров.

European Space Agenc Космический снимок. Керченский мост

«Если какие-то провокаторы рассчитывают поиграть в кошки-мышки с ФСБ и другими правоохранительными органами, флаг, как говорится, им в руки. Понятно, что тот же радикал Коханивский не сам, а руками сторонников намерен организовывать подобные «акции». Таким образом, он как бы утверждает, что в России существуют какие-то «спящие» ячейки ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Ведь для того, чтобы проехать по Крымскому мосту, надо находиться на территории нашего государства, а ни один известный спецслужбам оуновец (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оказаться в России не может», — отмечает эксперт.

По его мнению, это заявление рассчитано исключительно на привлечение внимания к своей персоне и своей организации.

«Крымский мост и без того всегда будет под пристальным вниманием. Самые современные технологии будут обеспечивать безопасность проезда по нему. И дело не в близости к Украине и не в провокационных заявлениях украинских националистов. Подобные сооружения во всём мире — концентрация инженерной мысли, место приложения усилий представителей различных отраслей, в том числе и специалистов в области безопасности», — уверен Игорь Шатров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце апреля депутат Верховной рады Украины Рефат Чубаров («Блок Петра Порошенко») заявил, что Россия должна отдать Киеву Крымский мост через Керченский пролив в качестве «контрибуции».

"Мост — это часть той большой контрибуции в погашении ущерба, который Россия нанесла Украине», — заявил депутат, предложив отслеживать и «публично высказывать как минимум предупреждение в совершении незаконных действий» каждому человеку, который въезжает в Крым по мосту через Керченский пролив.

Позже глава неонацистской группировки «Организация украинских националистов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Николай Коханивский пообещал устроить на Крымском мосту провокацию.

«Очень может быть, что на Крымском мосту появится какой-то плакат, например, с надписью «Смерть России» или «Крым — Украина», — заявил главарь ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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В ответ член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич предупредил, что любые подобные действия будут рассматриваться как незаконное вражеское вторжение на российскую территорию со всеми вытекающими отсюда последствиями.

«Подобные акции «будут жестко пресекаться всеми средствами, которые только потребуются», — написал сенатор на своей странице в Facebook.

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