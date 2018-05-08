Москва, 8 мая, 2018, 11:56 — ИА Регнум. 9 мая, в День Победы, в Москве и Подмосковье антициклон сохранит теплую и солнечную погоду, передают Метеоновости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

В этот праздничный для всей страны день ожидается переменная облачность, без осадков

Днём воздух в Москве прогреется до +21, +23 градусов, по области до +25 градусов.

9 мая со скоростью 5−6 м/сек. будет дуть слабый северо-восточный ветер. Сильных порывов ветра не прогнозируется.

Атмосферное давление приблизится к своим нормальным значениям 748 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 40%.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 9 мая 2017 года из-за неблагоприятных погодных условий было принято решение отменить воздушную часть военного парада на Красной площади в Москве.

Год назад в Москве была облачная и холодная погода. Днем температура воздуха не превышала +5, _+7 градусов. Дул сильный ветер, порывы ветра достигали 12 м/сек.

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