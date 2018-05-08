Москва, 8 мая, 2018, 11:06 — ИА Регнум. Военная контрразведка выявила крупные хищения в частях береговой охраны Балтийского флота, СКР по фактам хищений возбудил 15 уголовных дел, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

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По данным издания, одно из дел о растрате военного имущества возбуждено в отношении командира ремонтно-восстановительного батальона Романа Коваленко. Часть он возглавлял с 2012 года.

Следствие считает, что в 2017 году Коваленко похитил из части 12 тонн узлов и агрегатов военной техники. Кроме того, по версии следствия, он незаконно реализовал 2,6 тыс. покрышек для автомобилей «Урал», «КрАз», «ЗИЛ» и «КамАЗ», которые должно было быть реализовано как высвобожденное.

Свидетелями по делу проходят предприниматель Владимир Балябин и его супруга, владеющие АО 1470 УМТО (Управление материально-технического обеспечения). По данным следствия, с компанией был заключен договор на погрузочно-разгрузочные работы с покрышками, а само АО реализовало их по контракту с ООО «ЕвроснабКалининград».

Коваленко находится под домашним арестом. Кроме того, под следствием оказались бывший замкомандира части ПВО, расположенной в Гвардейске, майор Сергей Медведкин и замкомандира зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона по вооружению майор Бакир Зухрабов.

Военные контрразведчики установили, что в 2017 году они похитили из находящихся на территории частей парков боевых машин шесть двигателей для тягачей ЯМЗ-238Л. В ближайшее время береговые части флота проверит комиссия Минобороны. Не исключено, что будут возбуждены новые уголовные дела.