Джакарта, 8 мая, 2018, 11:00 — ИА Регнум. Автопроизводитель Datsun, являющийся подразделением японской компании Nissan, представил в Индонезии обновлённые версии хэтчбека GO и компактвэна GO+, об этом 7 мая сообщил портал Tribun Otomotif.

Celica21gtfour Автомобиль Datsun GO+

Издание разместило на своих страницах фотографии машин, показанных на мероприятии, которое прошло в Джакарте, в центре Empirica.

Читайте также: Российские «авто-беспилотники» испытали на трассе у Крымского моста

Автомобили получили новые бамперы и иные спойлеры, типичную для Datsun гексагональную решетку радиатора. Эксперты отмечают, что автомобиль стал выглядеть более «спортивно».

Под капотом моделей установлены 1,2-литровые бензиновые двигатели мощностью 68 л.с. или 78 л.с. В паре к ним идут 5-ступенчатая механическая КП или вариатор.

Читайте также: Беспилотные автомобили научили ездить по сельским дорогам без 3D-карт

На автомобилях установлены 14-дюймовые колеса с легкосплавными дисками и светодиодные ходовые огни. Стоит отметить, что последними оборудован новый нижний бампер.

Напомним, автомобили Go и Go+ компания Datsun производит с 2014 года, машины построены на базе шасси Nissan V, которое также лежит в основе моделей Micra и March.