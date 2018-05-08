Москва, 8 мая, 2018, 10:55 — ИА Регнум. Криптовалюта биткоин (BTC) дешевеет на фоне заявлений основателя Microsoft Билла Гейтса и главы Berkshire Hathaway Уоррена Баффета.

Bitcoin.com Криптовалюта

По данным портала CoinMarketCap, BTC подешевел на 0,2%, до $9373. На бирже Bitfinex биткоин подешевел на 0,2%, до $9344, на GDAX — на 0,68%, до $9348.

Альтернативные криптовалюты также показывают спад. На CoinMarketCap Ethereum подешевел на 1,34%, до $758,7, на Bitfinex — на 2,8%, до $757,6, на GDAX — на 3,67%, до $757.

Общая капитализация криптовалют составляет почти $443 млрд, на долю BTC приходится 36% всего рынка цифровой валюты.

Читайте также: Криптовалюту впервые признали имуществом

Напомним, 7 мая Уоррен Баффет заявил, что криптовалюты «плохо кончат». Он отметил, что биткоин — это «крысиный яд, возведенный в квадрат», а его рост продолжается за счет «мистики» цифровой валюты.

Вместе с этим Билл Гейтс назвал BTC одной из наиболее спекулятивных вещей в мире, выразив надежду, что его цена расти не будет.

«Это похоже на теорию большего дурака в чистом виде», — заявил Гейтс.

По словам руководителя группы анализа и исследований ICBF Павла Щипанова, долгосрочный прогноз предполагает коррекцию BTC в районе $5−6 тыс. с последующим стартом уверенного роста с середины лета.

Читайте подробнее: Биткоин скорректируется в районе $5−6 тыс