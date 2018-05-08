Москва, 8 мая, 2018, 10:34 — ИА Регнум. Цены на нефть продолжили рост 7 мая, хотя к концу дня откатились от свежих долгосрочных максимумов в районе $76,30 по сорта Brent, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToroв России и СНГ Михаил Мащенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

8 мая с утра актив консолидируется с небольшим нисходящим уклоном, не решаясь снова покуситься на уровень $76, который продолжает играть роль ближайшего сопротивления.

«Кратковременный скачок котировок был обусловлен новостями по Ирану. Накануне вечером (7 мая) стало известно, что Трамп примет решение по ядерному соглашению уже 8 мая, тогда как ранее ожидалось, что вердикт будет вынесен 12 мая», — отметил эксперт.

После достижения новых вершин баррель тут же резко скорректировался вниз и остается в районе $75,50. Были сообщения о том, что лидер Белого дома все же выйдет из сделки и повторно введет санкции в отношении Тегерана.

«О чем говорит реакция рынка на эти разговоры? На протяжении всего последнего месяца нефть дорожала благодаря покупкам на ожиданиях решения Трампа.

Другими словами, Brent пользовалась спросом «на слухах». И, похоже, накануне наблюдалось что-то вроде «репетиции» продаж «на фактах», которые могут вылиться в приличную коррекцию», — пояснил Мащенко.

Как ожидается, президент США озвучит свой вердикт в 21:00 по мск, а значит, ликвидность будет пониженной, и реакция рынка может оказаться весьма эмоциональной.

«Пока сырьевой сегмент будет переваривать и анализировать решение, в том числе по санкциям, которые находятся в центре внимания, статистика по запасам в США будет иметь опосредованное влияние на Brent», — считает эксперт.

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