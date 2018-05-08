Москва, 8 мая, 2018, 10:21 — ИА Регнум. Рубль вел себя сдержанно и торговался довольно стабильно в ходе сессии 7 мая. Доллар не смог вернуться выше уровня 63 рублей в итоге закрылся с незначительными изменениями, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Потенциал ослабления российской валюты в условиях крепкого доллара ограничил рост нефтяных котировок. Рубль остается не у дел из-за напряженности на геополитическом фронте.

«Присутствующая неопределенность в отношениях между Россией и Западом по-прежнему вынуждает иностранных спекулянтов воздерживаться от новых сделок, невзирая на высокие реальные процентные ставки.

В этих условиях повсеместное укрепление позиций доллара только усугубляет положение нашей валюты, снижая шансы на ее восстановление в обозримом будущем», — пояснил эксперт.

Главной слой, сдерживающей давление на «россиянина», на данный момент является нефть, которая накануне обновила долгосрочные максимумы, правда, не удержалась на достигнутых высотах.

«Сегодня, 8 мая, на старте сессии рубль отыгрывает откат котировок черного золота и дальнейшее укрепление доллара. Так, в первой половине дня доллар/рубль может протестировать уровень 63 рублей», — полагает Ковалев.

Далее в сырьевом сегменте может наступить затишье в ожидании вердикта Трампа по Ирану, которое будет озвучено 8 мая в 21:00 мск. Реакцию нефтяного рынка на это решение рубль будет отыгрывать уже на следующей сессии.

«Не исключена фиксация прибыли в рамках стратегии «продавай на фактах», и это еще один фактор риска для российской валюты на краткосрочную перспективу», — считает эксперт.

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