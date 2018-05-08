Москва, 8 мая, 2018, 10:22 — ИА Регнум. На юго-западе Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием троллейбуса, передаёт 8 мая телеканал РЕН-ТВ.

Кончаловский Петр Петрович. Кондукторша. 1950

Отмечается, что инцидент произошёл утром 8 мая, когда пассажирское транспортное средство протаранило столб уличного освещения на Профсоюзной улице. По предварительным данным сообщается, что в результате происшествия пострадали три женщины.

Легко травмированные пассажирки троллейбуса были госпитализированы в больницы города. Следователями предстоит разобраться, что именно стало причиной ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая на Самотечной площади в Москве столкнулись легковой автомобиль и два служебных мотоцикла полиции. По данным правоохранителей, в результате аварии два сотрудника полиции получили незначительные травмы. Пострадавшие были доставлены в районную больницу.

Читайте также: Двое полицейских пострадали в результате ДТП в Москве

Добавим, 27 апреля в Санкт-Петербурге столкновение двух легковушек привело к тому, что одна из машин вылетела на тротуар и сбила несколько пешеходов. В результате аварии женщина 1946 года рождения получила тяжкий вред здоровью. Мужчина 1999 года рождения и ещё одна пожилая женщина получили средний вред здоровью.

Читайте также: В Петербурге автомобиль после ДТП сбил на тротуаре группу пешеходов