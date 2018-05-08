Массачусетс, США, 8 мая, 2018, 09:52 — ИА Регнум. Учёные из Массачусетского технологического института (США) создали технологию для беспилотных автомобилей, которая позволяет им ездить по дорогам без подробных 3D-карт местности. Об этом сообщается в MIT News.

Цитата из YouTobe видео пользователя MIТCSАIL Дороги

Отмечается, что в системе применяется только топологическая карта и данные GPS для глобальной навигации. Также используется лидар для составления точной карты окружающего пространства в реальном времени.

Технология состоит из двух основных частей. Одна из них отвечает за глобальное планирование маршрута из начальной точки в конечную. Вторая — за движение по небольшим сегментам намеченного пути.

Система создаёт локальную 3D-карту местности и обновляет её пять раз в секунду. При этом дальность составляемой карты составляет 35 метров.

Отмечается также, что система рассчитана на использование в малонаселённой местности, где экономически невыгодно создавать подробные 3D-карты местности и часто обновлять их.

По словам разработчиков, беспилотный автомобиль с новой системой может безопасно передвигаться со скоростью более 100 километров в час на пустой дороге. С учётом трафика эта скорость будет значительно ниже.

Читайте также: Hyundai уже летом 2018 года покажет обновлённый седан Elantra