Киев, 8 мая, 2018, 09:48 — ИА Регнум. Потери вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала военных действий в Донбассе составили более 3 тыс. человек. Об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак в интервью интернет-изданию «Обозреватель».

Вооружённые силы Украины

"ВСУ потеряли 3 332 человека, из них боевые потери — это 2394 лица, и 938 — небоевые потери», — сказал Полторак.

Министр обороны Украины добавил, что причины небоевых потерь самые различные, в частности, суициды, болезни, ДТП, употребление спиртных напитков, нарушения правил безопасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская война на Украине вспыхнула в апреле 2014 г. после того, как жители Донецкой и Луганской областей не поддержали госпереворот в Киеве. Украинская сторона не оставляет попыток захватить силой ДНР и ЛНР, чтобы позже провести там зачистки от «российских агентов».

Так, принятый ранее закон о «реинтеграции» Донбасса недвусмысленно устанавливает, что все, кто был причастен к работе госорганов республик, будут осуждены украинским «правосудием».

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