Канберра, 8 мая, 2018, 09:28 — ИА Регнум. Учёные из Австралии пришли к выводу, что профессиональные занятия шахматами увеличивают продолжительность жизни. Об этом сообщается в журнале PLOS One.

alsen Шахматы

Учёные провели анализ продолжительности жизни более 16 тыс. профессиональных шахматистов, получивших звание гроссмейстера. Для исследования они взяли период с 1950 годов до настоящего времени.

В результате выяснилось, что продолжительность жизни гроссмейстеров в среднем оказалась на 7,7 года больше, чем у обычных людей.

Отмечается, что на долголетие влияют отказ от вредных привычек, хорошая физическая форма, правильное питание, а также постоянные тренировки и игра в шахматы.

По словам авторов, шахматисты являются долгожителями во всём мире, независимо от стран и климата.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные пришли к выводу, что женщины всегда жили дольше мужчин.

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