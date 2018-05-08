Москва, 8 мая, 2018, 08:38 — ИА Регнум. Подавляющее большинство (более 90%) жителей России 9 мая смотрят парад Победы на Красной площади в Москве. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Владимир Костецкий. Возвращение. 1947

65% опрошенных сказали, что обычно смотрят трансляцию по телевидению.

При этом, если в 2010 году на парадах Победы присутствовал каждый десятый респондент, то в 2018 году об этом сказали 29% опрошенных.

На параде Победы в Москве покажут новинки вооружения

34% российских граждан считают военный парад способом сохранения памяти о подвиге народа в Великой Отечественной войне.

32% респондентов видят в нем дань памяти павшим в войне. 21% граждан воспринимают парад Победы и как возможность продемонстрировать военную мощь страны (в 2015 году — 12%).

Для участников «Бессмертного полка» в Москве организуют полевые кухни

Также в России приобрела широкую известность акция «Бессмертный полк», проходящая 9 мая после парада Победы.

Об акции слышали 98% жителей России, в том числе 27% сообщили, что принимали в ней участие.

Опрос проведен 2−3 мая 2018 года. Опрошены 2000 респондентов старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

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Как сообщало ИА REGNUM, в параде Победы на Красной площади будут участвовать 12,5 тыс. военнослужащих. Будет задействовано свыше 120 единиц современного вооружения и военной техники.

Впервые на парад Победы в Москве выйдут роботы.

Также на военном параде впервые в 2018 году покажут несколько новинок вооружения — это боевые машины поддержки танков БМПТ «Терминатор», ЗРК «Тор-М2», защищённые автомобили «Тайфун-К» с колёсной формулой 4×4.

Подробнее: Впервые на Парад Победы в Москве выйдут роботы