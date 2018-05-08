Москва, 8 мая, 2018, 07:12 — ИА Регнум. В минувшие выходные президент США Дональд Трамп выступил с критикой действующего соглашения по Ирану. На растущих опасениях выхода США из соглашения по ядерной программе Ирана цена на Brent повышалась до многомесячного максимума $76,31, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По итогам торгов фьючерсный рынок по нефти закрылся ростом.

Срок рассмотрения вопроса об участии США в сделке по Ирану истекает 12 мая. Это значит, что цена на нефть в ближайшие дни останется торговаться на максимальных уровнях.

По идее, возобновление действия санкций в отношении Ирана уже учтено рынком. Дальнейшее продвижение цены выше уровня $76 будет затруднено и сопровождаться резкими отскоками вниз.

Сегодня, 8 мая, на торгах в Азии цена на Brent снизилась на 0,12%, до $75,42. В рамках коррекции ожидается снижение котировок до $74,75.

8 мая вечером Американский институт нефти опубликует еженедельные данные по запасам сырой нефти и нефтепродуктов в США.

Напомним, 7 мая, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 1,72%, до $76,16 за баррель, WTI — на 1,49%, до $70,62 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в июле 2018 года на СПбМТСБ составляет $69,56 за баррель.

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